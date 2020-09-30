***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.09.2020 15:41
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877442
BIST
16:561.142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 18,51
|Açılış
|: 1.129
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|Önceki Kapanış
|: 1.123
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1.142
En Düşük
1.129
16:567,7697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
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|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,8384
En Düşük
7,7464
16:569,1012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
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|Açılış
|: 9,0800
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|Önceki Kapanış
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9,2060
En Düşük
9,0775
16:56470,63
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|Açılış
|: 470,63
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|Önceki Kapanış
|: 476,54
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477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.602.151
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.705
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.280
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.071.594
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,48
|4.446.719.317
|% 1,22
|
|ASELS
|19,38
|3.270.344.621
|% 4,14
|
|GARAN
|7,05
|1.369.233.441
|% 2,17
|
|KARSN
|3,11
|894.225.029
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,35
|727.164.345
|% 2,13
|
|SISE
|7,48
|4.446.719.317
|% 1,22
|
|KARSN
|3,11
|894.225.029
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,35
|727.164.345
|% 2,13
|
|GARAN
|7,05
|1.369.233.441
|% 2,17
|
|ASELS
|19,38
|3.270.344.621
|% 4,14
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7671
|7,7697
|% -0,60
|
|Euro
|9,0933
|9,1012
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,9615
|10,0115
|% -0,49
|
|Frank
|8,3773
|8,4278
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0659
|2,0762
|% -0,50
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,16
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|-34,07
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-16,48
|
|Çeyrek
|753
|771
|-8,24
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,38
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|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
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|B. Petrol
|41,56
|41,56
|0,00
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