***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.02.2021 09:39
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906622
BIST
10:201.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,30
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.488
En Düşük
1.472
10:207,2613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0580
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3151
En Düşük
7,2519
10:208,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0748
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,8821
En Düşük
8,7973
10:20434,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,16
|Açılış
|: 434,69
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SEKUR
|35,42
|12.770.587
|% 10,00
|
|KONTR
|64,45
|55.840.742
|% 9,98
|
|SNKRN
|29,12
|844.655
|% 9,97
|
|ISKPL
|21,42
|544.496
|% 9,96
|
|GLBMD
|9,94
|10.482.093
|% 9,96
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|TKURU
|292,50
|84.240
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|SNPAM
|23,00
|39.836
|% -9,45
|
|INTEM
|58,00
|680.050
|% -6,45
|
|ODAS
|3,87
|222.137.729
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,45
|186.810.330
|% 1,66
|
|KARSN
|5,43
|178.552.217
|% 4,22
|
|SISE
|7,31
|149.461.123
|% 1,11
|
|KOZAL
|116,90
|137.477.473
|% 1,30
|
|EKGYO
|2,45
|186.810.330
|% 1,66
|
|ODAS
|3,87
|222.137.729
|% 2,11
|
|KARSN
|5,43
|178.552.217
|% 4,22
|
|DOHOL
|3,91
|115.670.909
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,85
|78.375.944
|% 0,00
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2521
|7,2558
|% -0,87
|
|Euro
|8,7973
|8,8033
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,9413
|9,9912
|% -0,55
|
|Frank
|8,1081
|8,1569
|% -0,93
|
|Riyal
|1,9298
|1,9395
|% -0,81
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|20,13
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,82
|28,87
|1,95
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,44
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|0,34
|
Seans Raporu
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