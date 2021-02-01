***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.02.2021 09:54
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906625
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
0
En Düşük
0
18:057,2665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0528
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3151
En Düşük
7,2555
18:058,8211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0643
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,8821
En Düşük
8,8032
18:05436,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,96
|Açılış
|: 436,49
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,37
|20.671.705
|% 0,00
|
|MEPET
|2,94
|8.337.734
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,80
|45.964.950
|% 0,00
|
|MEGAP
|10,84
|141.524.221
|% 0,00
|
|YONGA
|36,90
|1.668.354
|% -3,73
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,37
|20.671.705
|% 0,00
|
|MEPET
|2,94
|8.337.734
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,80
|45.964.950
|% 0,00
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 0,00
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2611
|7,2665
|% -0,72
|
|Euro
|8,8075
|8,8211
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,9651
|10,0150
|% -0,31
|
|Frank
|8,1264
|8,1753
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9335
|1,9432
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,30
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,75
|28,79
|1,88
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,39
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem