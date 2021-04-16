***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.04.2021 16:45
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928819
BIST
16:341.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:348,0828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0755
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:349,6888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0826
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:34460,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 6,61
|Açılış
|: 461,14
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:34
|QUAGR
|29,12
|191.121.163
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|48.884.426
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.393.771
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,30
|10.493.644
|% -47,87
|
|PEKGY
|1,80
|10.972.230
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.630.385
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.033.082
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.457.947.140
|% -0,27
|
|EREGL
|18,15
|1.147.434.049
|% 0,67
|
|ODAS
|3,34
|660.094.983
|% -9,24
|
|PETKM
|6,34
|475.892.375
|% -1,09
|
|TUREX
|15,65
|449.108.776
|% -9,95
|
|GARAN
|7,29
|1.457.947.140
|% -0,27
|
|ODAS
|3,34
|660.094.983
|% -9,24
|
|YKBNK
|2,17
|359.604.692
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,87
|289.154.292
|% 1,63
|
|TSKB
|1,31
|122.379.698
|% -2,24
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0772
|8,0828
|% 0,94
|
|Euro
|9,6831
|9,6888
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,1141
|11,1698
|% 0,98
|
|Frank
|8,7530
|8,8057
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1481
|2,1589
|% 0,88
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|12,09
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,83
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,12
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|0,00
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:48BAGFS
Yüzde 5.40 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 937, 557 adet işlem
-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 32 kaybederek (% -0.36 ) 1, 460
-
16:47SELEC
Yüzde 6.63 oranında artışla 11.09 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 510, 768 adet işlem
-
16:46IEYHO
Yüzde 4.85 oranında artışla 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 539, 800 adet işlem
-
16:45BLCYT
Yüzde 5.81 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 527, 357 adet işlem