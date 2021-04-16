***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.04.2021 16:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.04.2021 tarihli duyurudaki ekli dosyanın düzeltmesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928823
BIST
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|VERTU
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|2.589.830
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|ORMA
|33,18
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|ATLAS
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|RYSAS
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|10.934.937
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|SAMAT
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|ODAS
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|YKBNK
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|402.070.397
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|EKGYO
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|TSKB
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|17:06
|Alış
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|Dolar
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|8,0716
|% 0,80
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|Euro
|9,6755
|9,6868
|% 0,84
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|Sterlin
|11,1084
|11,1641
|% 0,93
|
|Frank
|8,7463
|8,7989
|% 1,10
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|Riyal
|2,1467
|2,1575
|% 0,81
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|17:06
|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.778
|14,16
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|Altın Gr.
|461
|461
|6,30
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|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
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|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
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|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
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|Çeyrek
|737
|755
|13,13
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|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,20
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|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
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|B. Petrol
|66,72
|66,72
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