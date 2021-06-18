***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.06.2021 16:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943067
BIST
15:491.396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -18,43
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
15:498,7153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
15:4910,3639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0336
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
15:49498,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,02
|Açılış
|: 498,16
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler15:49
|IDGYO
|6,05
|1.340.529
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.265.960
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.877.982
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.135.473
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.782.200
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,09
|16.333.887
|% -6,31
|
|THYAO
|14,44
|1.037.801.564
|% -1,50
|
|GARAN
|8,19
|611.161.173
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|523.639.952
|% 0,47
|
|EREGL
|17,87
|510.540.155
|% -4,49
|
|KOZAL
|121,60
|430.372.687
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,13
|523.639.952
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|237.644.486
|% -0,46
|
|GARAN
|8,19
|611.161.173
|% 0,00
|
|THYAO
|14,44
|1.037.801.564
|% -1,50
|
|IHLGM
|1,21
|81.674.901
|% 0,00
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7144
|8,7153
|% -0,05
|
|Euro
|10,3583
|10,3639
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,0395
|12,0999
|% -0,55
|
|Frank
|9,4339
|9,4908
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3168
|2,3284
|% -0,06
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|1,69
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.285
|3.371
|7,74
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|3,75
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-0,79
|
Seans Raporu
15:49
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