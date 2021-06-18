***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.06.2021 16:01
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943071
BIST
15:591.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -19,21
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
15:598,7142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
15:5910,3587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0388
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
15:59497,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 497,74
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler15:59
|IDGYO
|6,05
|1.357.977
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.271.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.880.487
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.136.982
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.871.405
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,11
|17.020.298
|% -6,00
|
|THYAO
|14,43
|1.131.984.777
|% -1,57
|
|GARAN
|8,19
|631.247.728
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|571.694.849
|% 0,00
|
|EREGL
|17,99
|553.639.138
|% -3,85
|
|KRDMD
|6,90
|442.426.994
|% -3,77
|
|EKGYO
|2,12
|571.694.849
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|238.988.879
|% -0,92
|
|THYAO
|14,43
|1.131.984.777
|% -1,57
|
|GARAN
|8,19
|631.247.728
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|82.926.056
|% -0,83
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7123
|8,7142
|% -0,06
|
|Euro
|10,3527
|10,3587
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,0322
|12,0926
|% -0,61
|
|Frank
|9,4292
|9,4860
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3164
|2,3280
|% -0,07
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.285
|3.371
|7,74
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|3,75
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,87
|
Seans Raporu
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