***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.06.2021 16:04
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943081
BIST
17:171.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -21,61
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.392
17:178,7377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:1710,3712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0263
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:17498,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,34
|Açılış
|: 498,48
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:17
|IDGYO
|6,05
|1.365.371
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.296.447
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.915.009
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.328.930
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.028.795
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,13
|20.347.794
|% -5,69
|
|THYAO
|14,48
|1.332.451.470
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,09
|773.131.870
|% -1,42
|
|GARAN
|8,19
|751.600.935
|% 0,00
|
|EREGL
|17,85
|627.154.640
|% -4,60
|
|KRDMD
|6,84
|506.355.516
|% -4,60
|
|EKGYO
|2,09
|773.131.870
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,15
|327.177.751
|% -0,92
|
|THYAO
|14,48
|1.332.451.470
|% -1,23
|
|GARAN
|8,19
|751.600.935
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,84
|506.355.516
|% -4,60
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7340
|8,7377
|% 0,21
|
|Euro
|10,3640
|10,3712
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,0534
|12,1138
|% -0,44
|
|Frank
|9,4434
|9,5003
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3236
|2,3353
|% 0,24
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-1,80
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,46
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:27XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 55 altında . İşlem hacmi 11, 412.00 milyon TL de
-
17:26EREGL
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 17.86 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 041, 771 adet işlem
-
17:25KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 563, 844 adet işlem
-
17:24SONME
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 35.20 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 991 adet işlem
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TKFEN, SASA