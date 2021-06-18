***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.06.2021 16:04
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943084
BIST
17:261.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -22,22
|Açılış
|: 1.418
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.422
En Düşük
1.391
17:268,7262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
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8,7484
En Düşük
8,6544
17:2610,3702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0273
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4039
En Düşük
10,3179
17:26497,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,82
|Açılış
|: 497,87
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|Önceki Kapanış
|: 497,14
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502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:26
|IDGYO
|6,05
|1.387.217
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.297.021
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.917.375
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.682.477
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.076.148
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|ATATP
|23,74
|47.887.159
|% -5,64
|
|THYAO
|14,48
|1.359.536.822
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,07
|892.974.034
|% -2,36
|
|GARAN
|8,18
|767.610.864
|% -0,12
|
|EREGL
|17,90
|643.275.159
|% -4,33
|
|KRDMD
|6,83
|512.258.748
|% -4,74
|
|EKGYO
|2,07
|892.974.034
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,15
|329.506.886
|% -0,92
|
|THYAO
|14,48
|1.359.536.822
|% -1,23
|
|GARAN
|8,18
|767.610.864
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,18
|93.098.738
|% -2,48
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7229
|8,7262
|% 0,08
|
|Euro
|10,3623
|10,3702
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,0413
|12,1017
|% -0,54
|
|Frank
|9,4320
|9,4889
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3232
|2,3349
|% 0,22
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|5,07
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|73,67
|73,67
|0,57
|