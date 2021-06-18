***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.06.2021 16:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943087
BIST
16:101.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,46
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:108,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
8,7269
En Düşük
8,6544
16:1010,3637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0338
|Açılış
|: 7,3092
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2689
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:10498,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,26
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:08
|IDGYO
|6,05
|1.358.008
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.271.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.886.890
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.144.351
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.880.479
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,14
|18.219.218
|% -5,54
|
|THYAO
|14,42
|1.144.365.531
|% -1,64
|
|GARAN
|8,20
|635.670.341
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,13
|590.585.373
|% 0,47
|
|EREGL
|17,98
|563.210.822
|% -3,90
|
|KRDMD
|6,92
|461.429.716
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,13
|590.585.373
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|263.847.939
|% -0,46
|
|THYAO
|14,42
|1.144.365.531
|% -1,64
|
|GARAN
|8,20
|635.670.341
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,20
|83.207.795
|% -0,83
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7134
|8,7178
|% -0,02
|
|Euro
|10,3491
|10,3564
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0427
|12,1031
|% -0,52
|
|Frank
|9,4286
|9,4854
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3172
|2,3289
|% -0,03
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,01
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.285
|3.371
|7,74
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|3,75
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|72,29
|72,29
|-0,81
|
Seans Raporu
16:08
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