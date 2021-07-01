***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.07.2021 09:37
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945352
BIST
10:211.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:218,6778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6573
10:2110,3083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0186
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:21495,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,57
|Açılış
|: 495,73
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:21
|INVEO
|130,30
|4.558.936
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|12.108.403
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|20.242.918
|% 9,89
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|SAYAS
|25,72
|4.713.060
|% 7,17
|
|KUTPO
|51,85
|1.503.598
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.148.400
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|OZRDN
|9,50
|2.097.844
|% -8,30
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|THYAO
|13,41
|82.231.240
|% 0,30
|
|ERBOS
|126,10
|63.241.790
|% -3,15
|
|KOZAL
|118,30
|59.093.310
|% 1,02
|
|SASA
|27,42
|58.667.029
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,89
|51.611.754
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,06
|21.795.189
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|PEKGY
|1,04
|13.123.341
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,16
|21.309.526
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6729
|8,6778
|% -0,24
|
|Euro
|10,3000
|10,3083
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9621
|12,0221
|% -0,30
|
|Frank
|9,3375
|9,3937
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% -0,25
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,27
|
Seans Raporu
10:21
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, SELVA, INVEO
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10:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, EUKYO, KUTPO, DIRIT