***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.10.2021 14:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966057
BIST
15:511.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.406
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1.406
En Düşük
1.395
15:518,8477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
|: 8,8300
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|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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8,8958
En Düşük
8,8207
15:5110,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0354
|Açılış
|: 10,2500
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|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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10,3222
En Düşük
10,2389
15:51499,94
En Yüksek
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|Açılış
|: 499,94
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|Önceki Kapanış
|: 501,75
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502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:49
|KARYE
|17,50
|131.193.892
|% 9,99
|
|KIMMR
|3,50
|285.387.450
|% 9,03
|
|MAREN
|8,81
|636.432.024
|% 6,02
|
|AGESA
|17,87
|3.854.320
|% 3,41
|
|MEDTR
|35,24
|17.373.655
|% 3,34
|
|BIOEN
|29,82
|292.944.964
|% -9,96
|
|YEOTK
|70,80
|54.396.721
|% -8,17
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|MERCN
|10,72
|20.288.161
|% -2,55
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|QUAGR
|12,81
|47.123.258
|% -2,44
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|SELVA
|8,49
|5.117.487
|% -1,96
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|MAREN
|8,81
|636.432.024
|% 6,02
|
|BIOEN
|29,82
|292.944.964
|% -9,96
|
|KIMMR
|3,50
|285.387.450
|% 9,03
|
|TEZOL
|14,93
|206.735.714
|% 1,63
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|EDATA
|10,99
|160.539.062
|% -0,90
|
|KIMMR
|3,50
|285.387.450
|% 9,03
|
|MAREN
|8,81
|636.432.024
|% 6,02
|
|EDATA
|10,99
|160.539.062
|% -0,90
|
|TEZOL
|14,93
|206.735.714
|% 1,63
|
|KARYE
|17,50
|131.193.892
|% 9,99
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8414
|8,8453
|% -0,48
|
|Euro
|10,2643
|10,2705
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9293
|11,9892
|% -0,01
|
|Frank
|9,4811
|9,5382
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3505
|2,3623
|% -0,43
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,36
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|1,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,01
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|0,00
|
|Çeyrek
|796
|815
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,04
|
|B. Petrol
|77,82
|77,82
|-0,49
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