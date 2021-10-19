***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 14:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971400
BIST
15:371.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:379,3197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0111
|Açılış
|: 9,3130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:3710,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0128
|Açılış
|: 10,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:37532,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,12
|Açılış
|: 532,92
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:37
|FADE
|8,69
|67.586.078
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.147.800
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.006.789
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|35,00
|75.591.165
|% 9,24
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,98
|115.489.971
|% -7,61
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|60.267.895
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,75
|39.090.821
|% -4,07
|
|GARAN
|9,02
|1.327.503.963
|% 2,50
|
|THYAO
|14,38
|745.159.677
|% -1,30
|
|FROTO
|171,00
|728.837.725
|% 2,76
|
|KRDMD
|7,25
|561.021.373
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,41
|461.043.831
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.267.476
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|461.043.831
|% 2,55
|
|GARAN
|9,02
|1.327.503.963
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,25
|561.021.373
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,21
|386.439.351
|% 2,56
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3163
|9,3197
|% -0,12
|
|Euro
|10,8552
|10,8635
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,8386
|12,9030
|% 0,46
|
|Frank
|10,0848
|10,1456
|% 0,20
|
|Riyal
|2,4763
|2,4887
|% -0,21
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,02
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.583
|29,00
|
|Tam
|3.507
|3.595
|22,68
|
|Yarım
|1.695
|1.739
|10,97
|
|Çeyrek
|850
|870
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|0,19
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,51
|