***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 15:19
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971407
BIST
15:101.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,48
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:109,3153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0155
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:1010,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:10533,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,47
|Açılış
|: 533,28
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:10
|PRKAB
|18,92
|51.101.010
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|67.511.787
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.976.663
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,96
|74.805.683
|% 9,11
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,97
|113.403.622
|% -7,72
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,43
|59.398.418
|% -5,45
|
|OZBAL
|16,65
|36.163.352
|% -4,64
|
|GARAN
|9,04
|1.300.255.090
|% 2,73
|
|FROTO
|171,70
|708.279.212
|% 3,19
|
|THYAO
|14,36
|684.180.742
|% -1,44
|
|KRDMD
|7,26
|531.155.067
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,41
|460.526.710
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|422.629.362
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|460.526.710
|% 2,55
|
|GARAN
|9,04
|1.300.255.090
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,26
|531.155.067
|% 0,83
|
|AKBNK
|5,21
|376.400.511
|% 2,56
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3121
|9,3153
|% -0,17
|
|Euro
|10,8547
|10,8583
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,8328
|12,8972
|% 0,42
|
|Frank
|10,0832
|10,1440
|% 0,18
|
|Riyal
|2,4742
|2,4866
|% -0,29
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,10
|
|Altın Gr.
|533
|533
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.526
|3.580
|26,00
|
|Tam
|3.511
|3.599
|26,72
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|12,92
|
|Çeyrek
|851
|871
|6,46
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,18
|
|B. Petrol
|84,93
|84,93
|0,60
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25IZTAR
Yüzde 7.39 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 365, 996 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 10, 319.00 milyon TL de
-
15:24HURGZ
Yüzde 7.58 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 021, 066 adet işlem
-
15:23TSPOR
Yüzde 5.87 oranında artışla 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 150, 641 adet işlem
-
15:22KRGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 268, 294 adet işlem