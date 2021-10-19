***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 15:24
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971409
BIST
15:231.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,86
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:239,3193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0115
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:2310,8836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0329
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:23532,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,14
|Açılış
|: 532,95
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:23
|FADE
|8,69
|67.551.944
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.139.872
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.994.680
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,94
|75.320.567
|% 9,05
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,98
|114.649.587
|% -7,61
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,43
|59.750.414
|% -5,45
|
|OZBAL
|16,69
|38.623.445
|% -4,41
|
|GARAN
|9,03
|1.324.222.207
|% 2,61
|
|THYAO
|14,39
|717.260.412
|% -1,24
|
|FROTO
|171,50
|713.910.847
|% 3,06
|
|KRDMD
|7,25
|559.752.809
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,41
|460.633.000
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.138.540
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|460.633.000
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.324.222.207
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,25
|559.752.809
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,21
|383.583.858
|% 2,56
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3147
|9,3193
|% -0,12
|
|Euro
|10,8552
|10,8836
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,8360
|12,9004
|% 0,44
|
|Frank
|10,0826
|10,1434
|% 0,17
|
|Riyal
|2,4750
|2,4874
|% -0,26
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,32
|
|Altın Gr.
|533
|534
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.528
|3.581
|27,00
|
|Tam
|3.513
|3.601
|28,47
|
|Yarım
|1.698
|1.742
|13,77
|
|Çeyrek
|852
|871
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,20
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,53
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:32DITAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 727, 275 adet işlem
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15:31ASUZU
Yüzde 4.94 oranında artışla 18.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 381, 881 adet işlem
-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 04 artarak (% 1.05 ) 1, 539
-
15:29XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 10, 426.00 milyon TL de
-
15:29VKFYO
Yüzde 4.79 oranında artışla 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 936, 878 adet işlem