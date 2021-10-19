***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2021 16:14
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliğine ilişkin tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971435
BIST
17:301.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,73
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
17:309,3206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0102
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
17:3010,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
17:30531,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,61
|Açılış
|: 531,32
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PRKAB
|18,92
|51.491.500
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|68.903.109
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,02
|10.747.806
|% 9,99
|
|DOBUR
|32,64
|5.061.494
|% 9,97
|
|DMSAS
|7,34
|29.794.452
|% 9,72
|
|CEOEM
|8,75
|134.452.181
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|FLAP
|2,40
|64.886.927
|% -6,61
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|AKFGY
|5,60
|26.017.432
|% -4,27
|
|GARAN
|9,06
|1.624.486.815
|% 2,95
|
|THYAO
|14,39
|933.472.120
|% -1,24
|
|FROTO
|170,60
|837.185.062
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,22
|660.783.373
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,42
|484.570.506
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,93
|462.226.021
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,42
|484.570.506
|% 2,98
|
|GARAN
|9,06
|1.624.486.815
|% 2,95
|
|KRDMD
|7,22
|660.783.373
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,22
|454.762.662
|% 2,76
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3157
|9,3222
|% -0,09
|
|Euro
|10,8421
|10,8483
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,8223
|12,8866
|% 0,33
|
|Frank
|10,0862
|10,1470
|% 0,21
|
|Riyal
|2,4768
|2,4892
|% -0,19
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|7,18
|
|Altın Gr.
|531
|531
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,21
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-0,14
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:43KZBGY
Yüzde 4.15 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 891, 589 adet işlem
-
17:42DOBUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 32.64 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 540 adet işlem
-
17:41KRGYO
Yüzde 4.96 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 705, 141 adet işlem
-
17:40KARYE
Yüzde 8.19 oranında artışla 16.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 683, 395 adet işlem
-
17:39XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 12, 942.00 milyon TL de