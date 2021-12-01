***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.12.2021 11:30
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980433
BIST
14:131.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 43,26
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
14:1313,1612
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -0,5099
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
14:1314,9209
En Yüksek
|Değişim
|: -3,90%
|| -0,6056
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
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15,7106
En Düşük
14,0733
14:13757,01
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -21,73
|Açılış
|: 757,01
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
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|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
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|SONME
|34,12
|1.223.031
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
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|BRKO
|1,02
|401.460
|% -7,27
|
|GARAN
|11,67
|2.443.775.475
|% 2,19
|
|THYAO
|18,54
|2.076.896.826
|% 7,67
|
|SISE
|13,00
|1.900.649.404
|% 3,59
|
|SASA
|46,34
|1.362.165.001
|% 6,77
|
|KRDMD
|8,83
|1.157.229.673
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,28
|827.127.041
|% 3,47
|
|GARAN
|11,67
|2.443.775.475
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,28
|420.701.712
|% 1,79
|
|TSKB
|1,51
|258.691.522
|% 2,03
|
|SISE
|13,00
|1.900.649.404
|% 3,59
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0928
|13,1612
|% -3,73
|
|Euro
|14,8418
|14,9209
|% -3,90
|
|Sterlin
|17,5774
|17,6655
|% -3,02
|
|Frank
|14,3334
|14,4197
|% -3,35
|
|Riyal
|3,5163
|3,5339
|% -3,20
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|15,82
|
|Altın Gr.
|765
|765
|-13,37
|
|Cumhuriyet
|5.003
|5.079
|18,00
|
|Tam
|5.026
|5.157
|69,20
|
|Yarım
|2.429
|2.495
|33,47
|
|Çeyrek
|1.218
|1.247
|16,74
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|-0,21
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|3,50
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