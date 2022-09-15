***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.09.2022 18:15
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063415
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,3164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1118
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05977,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -17,84
|Açılış
|: 977,70
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
974,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2567
|18,2673
|% 0,21
|
|Euro
|18,2955
|18,3164
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,8925
|20,9972
|% -0,44
|
|Frank
|18,9324
|19,0464
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8454
|4,8697
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-33,46
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-17,58
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.628
|6.715
|-77,00
|
|Yarım
|3.230
|3.282
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.641
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,94
|90,94
|-3,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında