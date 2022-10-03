***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.10.2022 11:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066677
BIST
13:103.271
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 90,91
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.273
En Düşük
3.196
13:1018,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0755
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5772
En Düşük
18,4910
13:1018,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0807
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:10992,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,04
|Açılış
|: 992,26
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:08
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|78.605.124
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|174.266.579
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|18.664.050
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|10.929.215
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.598
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.905.840
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|74,80
|3.708.551.777
|% 5,95
|
|TUPRS
|313,40
|1.359.168.961
|% 8,22
|
|SASA
|69,40
|1.271.505.752
|% 1,76
|
|ASELS
|30,14
|1.026.772.108
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,99
|898.651.370
|% 3,10
|
|EKGYO
|3,99
|898.651.370
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,23
|844.461.325
|% 2,26
|
|ODAS
|6,45
|653.180.076
|% 1,74
|
|AKBNK
|11,59
|861.351.765
|% 2,66
|
|TSKB
|2,45
|167.221.126
|% 0,00
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5605
|18,5694
|% 0,37
|
|Euro
|18,2035
|18,2211
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,6906
|20,7944
|% 0,42
|
|Frank
|18,6688
|18,7813
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9258
|4,9505
|% 0,32
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|3,31
|
|Altın Gr.
|992
|992
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.723
|-1,00
|
|Tam
|6.665
|6.722
|-10,00
|
|Yarım
|3.243
|3.283
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.642
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|88,44
|88,44
|3,30
|