***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.10.2022 12:07
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072453
BIST
12:043.763
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 136,51
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.765
En Düşük
3.641
12:0418,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
12:0418,1398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0752
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1448
En Düşük
18,0503
12:04989,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,22
|Açılış
|: 989,21
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler12:02
|AKBNK
|14,85
|1.395.502.519
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.586.756
|% 10,00
|
|VKING
|7,39
|2.734.335
|% 9,97
|
|SMRTG
|103,80
|64.494.262
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|162.008.210
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,77
|35.037.038
|% -4,79
|
|MEGAP
|4,77
|35.037.038
|% -4,79
|
|ACSEL
|60,10
|19.491.998
|% -4,30
|
|GSRAY
|5,26
|74.426.488
|% -4,19
|
|BERA
|22,56
|243.104.589
|% -3,67
|
|THYAO
|93,65
|2.893.319.094
|% 4,06
|
|YKBNK
|9,66
|2.147.525.604
|% 9,40
|
|ISCTR
|9,32
|1.980.915.948
|% 9,13
|
|KOZAL
|206,90
|1.747.545.210
|% 4,28
|
|AKBNK
|14,85
|1.395.502.519
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,32
|1.245.531.885
|% 2,37
|
|YKBNK
|9,66
|2.147.525.604
|% 9,40
|
|ISCTR
|9,32
|1.980.915.948
|% 9,13
|
|SKBNK
|1,84
|233.494.079
|% 6,98
|
|HALKB
|7,82
|805.932.375
|% 8,16
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5852
|18,5927
|% 0,13
|
|Euro
|18,1312
|18,1455
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,8700
|20,9746
|% 0,85
|
|Frank
|18,4609
|18,5721
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,10
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|10,72
|
|Altın Gr.
|989
|989
|6,94
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.687
|6.748
|-42,00
|
|Yarım
|3.258
|3.295
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,14
|
|B. Petrol
|91,43
|91,43
|-0,20
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17VAKBN
Yüzde 8.15 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 621, 257 adet işlem
-
12:16IPEKE
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 901, 662 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 155, 86 artarak (% 3.94 ) 4, 109
-
12:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
-
12:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AKBNK, PENTA