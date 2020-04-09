***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.04.2020 10:54
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836818
BIST
12:0694.215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 989,88
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.980
12:066,7653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7563
12:067,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3504
12:06361,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,10
|Açılış
|: 361,23
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,52
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|30.015.556
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.340.567
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.189.171
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.231.084
|% 9,97
|
|DOKTA
|20,56
|356.161
|% 9,95
|
|EGCEY
|0,41
|40.667
|% -8,89
|
|OZRDN
|2,18
|12.776
|% -8,40
|
|TDGYO
|2,60
|2.938.378
|% -7,80
|
|HALKS
|2,83
|75.691
|% -7,21
|
|IHEVA
|2,53
|40.999.624
|% -4,89
|
|GARAN
|8,00
|365.265.422
|% 1,65
|
|ASELS
|25,16
|303.273.440
|% 0,64
|
|THYAO
|9,72
|284.797.352
|% 1,25
|
|PGSUS
|44,08
|236.671.884
|% 3,23
|
|YKBNK
|1,92
|198.399.486
|% 1,59
|
|YKBNK
|1,92
|198.399.486
|% 1,59
|
|GSRAY
|2,52
|194.427.421
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|365.265.422
|% 1,65
|
|TSPOR
|3,84
|152.163.288
|% 3,78
|
|ISFIN
|3,06
|122.069.367
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3561
|8,3980
|% -0,01
|
|Frank
|6,9312
|6,9729
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7908
|1,7998
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|13,79
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|33,98
|33,98
|1,14
|
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