***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.05.2020 16:06
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845723
BIST
15:55101.615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 1.846,35
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
15:556,8623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0390
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:557,4403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0178
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:55387,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 387,05
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,20
|6.399.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|55.629.291
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.220.629
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.261.658
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.476.143
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,73
|976.831.858
|% 5,82
|
|ALKIM
|12,91
|729.694.808
|% -9,08
|
|THYAO
|10,84
|686.269.071
|% 2,46
|
|GARAN
|7,79
|623.630.664
|% 1,17
|
|PGSUS
|54,10
|461.803.535
|% 6,29
|
|EKGYO
|1,30
|194.260.057
|% 4,00
|
|CEMAS
|1,10
|133.179.060
|% 3,77
|
|ISFIN
|4,08
|448.026.848
|% 4,62
|
|KARSN
|1,78
|183.175.991
|% 3,49
|
|SASA
|10,73
|976.831.858
|% 5,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3262
|8,3679
|% -0,05
|
|Frank
|7,0447
|7,0871
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|8,68
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.536
|16,50
|
|Tam
|2.563
|2.602
|16,90
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,20
|
|Çeyrek
|625
|636
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,12
|
|B. Petrol
|34,62
|34,62
|2,12
|
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