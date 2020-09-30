***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.09.2020 15:42
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877443
BIST
16:571.142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:577,7697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0471
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:579,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0757
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:57471,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -5,37
|Açılış
|: 471,16
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.602.569
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.705
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.280
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.075.646
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,48
|4.449.518.459
|% 1,22
|
|ASELS
|19,35
|3.290.604.836
|% 3,98
|
|GARAN
|7,05
|1.377.840.140
|% 2,17
|
|KARSN
|3,11
|894.510.865
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,36
|727.368.776
|% 2,44
|
|SISE
|7,48
|4.449.518.459
|% 1,22
|
|KARSN
|3,11
|894.510.865
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,36
|727.368.776
|% 2,44
|
|GARAN
|7,05
|1.377.840.140
|% 2,17
|
|ASELS
|19,35
|3.290.604.836
|% 3,98
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7654
|7,7697
|% -0,60
|
|Euro
|9,0964
|9,1030
|% -0,82
|
|Sterlin
|9,9567
|10,0066
|% -0,54
|
|Frank
|8,3752
|8,4257
|% -1,03
|
|Riyal
|2,0653
|2,0757
|% -0,52
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,13
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|-33,01
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|-15,96
|
|Çeyrek
|754
|771
|-7,99
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,57
|41,57
|0,01
|
Seans Raporu
16:57
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17:11XU100
Endeks 1, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 21, 363.00 milyon TL de
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Yüzde 7.91 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 366, 192 adet işlem
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17:09TBORG
Yüzde 9.98 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 926 adet işlem
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17:07GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 583 adet işlem