***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.09.2020 15:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877449
BIST
17:011.143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 19,96
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.143
En Düşük
1.129
17:017,7683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
17:019,1012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0775
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
17:01471,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,30
|Açılış
|: 471,24
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.610.470
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.898
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.138.923
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.839
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.118.114
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,50
|4.464.765.534
|% 1,49
|
|ASELS
|19,45
|3.345.449.789
|% 4,51
|
|GARAN
|7,07
|1.436.574.767
|% 2,46
|
|KARSN
|3,12
|897.234.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|732.471.894
|% 2,13
|
|SISE
|7,50
|4.464.765.534
|% 1,49
|
|KARSN
|3,12
|897.234.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|732.471.894
|% 2,13
|
|GARAN
|7,07
|1.436.574.767
|% 2,46
|
|ASELS
|19,45
|3.345.449.789
|% 4,51
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7654
|7,7691
|% -0,61
|
|Euro
|9,0970
|9,1041
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,9627
|10,0127
|% -0,48
|
|Frank
|8,3792
|8,4297
|% -0,98
|
|Riyal
|2,0659
|2,0762
|% -0,50
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-12,75
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-4,73
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.115
|3.194
|-26,20
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-12,67
|
|Çeyrek
|755
|773
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|0,00
|
Seans Raporu
16:59
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-
17:15RTALB
Yüzde 6.41 oranında artışla 47.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 953, 745 adet işlem
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17:13DGATE
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 667 adet işlem
-
17:12TACTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.23 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 293 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 1, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 21, 363.00 milyon TL de
-
17:11PENGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 579, 006 adet işlem