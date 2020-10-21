***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.10.2020 10:14
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882731
BIST
13:021.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:027,8446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:029,2976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 9,2800
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|Önceki Kapanış
|: 9,3100
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9,3393
En Düşük
9,2744
13:02483,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,14
|Açılış
|: 483,39
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|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:00
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|18.074.394
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.533.053
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|136.852.693
|% -9,94
|
|KARSN
|3,32
|725.838.730
|% 6,07
|
|GARAN
|7,55
|644.903.135
|% 1,07
|
|SISE
|7,03
|642.246.162
|% 0,72
|
|ITTFH
|10,80
|418.770.854
|% -2,17
|
|KLGYO
|15,80
|395.239.445
|% -3,72
|
|KARSN
|3,32
|725.838.730
|% 6,07
|
|IHLAS
|1,28
|198.073.850
|% -3,03
|
|EKGYO
|1,94
|257.637.335
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,40
|305.242.390
|% 0,84
|
|SKBNK
|2,04
|257.700.762
|% 0,00
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8406
|7,8453
|% -0,26
|
|Euro
|9,2925
|9,2979
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2102
|10,2614
|% 0,58
|
|Frank
|8,6384
|8,6905
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0850
|2,0955
|% -0,25
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,38
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.187
|3.266
|12,01
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|5,80
|
|Çeyrek
|773
|790
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,58
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