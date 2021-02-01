***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.02.2021 09:55
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906626
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
0
En Düşük
0
18:057,2593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0600
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3151
En Düşük
7,2555
18:058,8169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0685
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,8821
En Düşük
8,8032
18:05436,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,56
|Açılış
|: 436,10
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,37
|20.671.705
|% 0,00
|
|MEPET
|2,94
|8.337.734
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,80
|45.964.950
|% 0,00
|
|MEGAP
|10,84
|141.524.221
|% 0,00
|
|YONGA
|36,90
|1.668.354
|% -3,73
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,37
|20.671.705
|% 0,00
|
|MEPET
|2,94
|8.337.734
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,80
|45.964.950
|% 0,00
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 0,00
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2556
|7,2593
|% -0,82
|
|Euro
|8,7995
|8,8169
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,9642
|10,0141
|% -0,32
|
|Frank
|8,1247
|8,1737
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9331
|1,9428
|% -0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,30
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,75
|28,79
|1,88
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,39
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem