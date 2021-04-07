***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.04.2021 16:20
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924290
BIST
17:381.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:388,1657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0375
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:389,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0591
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:38456,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,93
|Açılış
|: 457,10
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:36
|CEOEM
|6,60
|80.657.583
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.782.174
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|172.720
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.880.760
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.301.707
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|1.075.989.123
|% 2,08
|
|GARAN
|6,82
|1.023.723.479
|% 0,44
|
|JANTS
|918,30
|907.851.215
|% 3,34
|
|BJKAS
|9,15
|892.116.427
|% 0,55
|
|THYAO
|12,86
|835.320.627
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,96
|1.075.989.123
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,19
|430.475.798
|% 0,46
|
|GARAN
|6,82
|1.023.723.479
|% 0,44
|
|TSKB
|1,41
|194.510.025
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|89.145.280
|% -1,41
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1653
|8,1706
|% 0,52
|
|Euro
|9,7265
|9,7363
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2274
|11,2837
|% 0,13
|
|Frank
|8,7815
|8,8344
|% 0,88
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,49
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-3,95
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,12
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:47TSPOR
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 131, 264 adet işlem
-
17:46DMSAS
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 694, 005 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GUBRF, SASA
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.02 ) 1, 223
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, KLMSN, UMPAS, YYAPI, GEDIK, PAMEL, FRIGO, BRKO, YGYO, YESIL