***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.06.2021 15:59
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943064
BIST
16:071.396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -18,51
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:078,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
16:0710,3594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0381
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:07498,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,01
|Açılış
|: 498,15
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:07
|IDGYO
|6,05
|1.358.008
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.271.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.886.751
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.143.891
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.878.414
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,14
|18.170.132
|% -5,54
|
|THYAO
|14,43
|1.141.972.146
|% -1,57
|
|GARAN
|8,20
|634.868.611
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,12
|590.451.186
|% 0,00
|
|EREGL
|18,00
|561.557.385
|% -3,79
|
|KRDMD
|6,92
|461.239.344
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,12
|590.451.186
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|259.035.252
|% -0,46
|
|THYAO
|14,43
|1.141.972.146
|% -1,57
|
|GARAN
|8,20
|634.868.611
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,20
|83.068.731
|% -0,83
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7164
|8,7210
|% 0,02
|
|Euro
|10,3523
|10,3594
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,0427
|12,1031
|% -0,52
|
|Frank
|9,4286
|9,4854
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3172
|2,3289
|% -0,03
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|3,64
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.282
|3.368
|4,79
|
|Yarım
|1.586
|1.629
|2,32
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-0,79
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, SASA, HALKB
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 18 kaybederek (% -1.14 ) 1, 234
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, IDGYO, VKFYO, OZBAL
-
16:22
EMKEL, IDGYO, ATLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
UZERB, ISBIR, BAGFS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında