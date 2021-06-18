***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.06.2021 15:59
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943066
BIST
15:591.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -19,21
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
15:598,7142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
15:5910,3587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0388
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
15:59497,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,60
|Açılış
|: 497,74
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler15:57
|IDGYO
|6,05
|1.340.541
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.271.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.880.209
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.136.982
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.857.911
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,12
|16.879.387
|% -5,85
|
|THYAO
|14,41
|1.112.769.210
|% -1,71
|
|GARAN
|8,19
|630.515.813
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|567.433.531
|% 0,47
|
|EREGL
|17,95
|533.923.484
|% -4,06
|
|KOZAL
|121,80
|438.450.136
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,13
|567.433.531
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|238.825.661
|% -0,46
|
|GARAN
|8,19
|630.515.813
|% 0,00
|
|THYAO
|14,41
|1.112.769.210
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,20
|82.737.954
|% -0,83
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7120
|8,7138
|% -0,06
|
|Euro
|10,3510
|10,3573
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,0315
|12,0918
|% -0,62
|
|Frank
|9,4222
|9,4789
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3164
|2,3280
|% -0,07
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.285
|3.371
|7,74
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|3,75
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,87
|
Seans Raporu
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