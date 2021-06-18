***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.06.2021 16:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943077
BIST
16:001.396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -18,43
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:008,7133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
16:0010,3556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0419
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:00498,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,39
|Açılış
|: 498,53
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:00
|IDGYO
|6,05
|1.357.977
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.271.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.886.055
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.136.991
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.876.060
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,11
|17.020.298
|% -6,00
|
|THYAO
|14,42
|1.137.035.430
|% -1,64
|
|GARAN
|8,19
|632.374.838
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|571.754.276
|% 0,47
|
|EREGL
|17,97
|555.283.770
|% -3,96
|
|KRDMD
|6,89
|442.539.078
|% -3,91
|
|EKGYO
|2,13
|571.754.276
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|255.451.654
|% -0,46
|
|THYAO
|14,42
|1.137.035.430
|% -1,64
|
|GARAN
|8,19
|632.374.838
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|83.044.843
|% -0,83
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7115
|8,7133
|% -0,07
|
|Euro
|10,3498
|10,3556
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0375
|12,0978
|% -0,57
|
|Frank
|9,4361
|9,4929
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3178
|2,3294
|% -0,01
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,01
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.285
|3.371
|7,74
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|3,75
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|72,29
|72,29
|-0,81
|