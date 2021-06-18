***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.06.2021 16:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943080
BIST
16:111.395
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -19,32
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:118,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
16:1110,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0325
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:11497,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 497,44
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:11
|IDGYO
|6,05
|1.358.008
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.271.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.886.890
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.144.351
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.880.479
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,14
|18.219.218
|% -5,54
|
|THYAO
|14,42
|1.144.365.531
|% -1,64
|
|GARAN
|8,20
|635.670.341
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,13
|590.585.373
|% 0,47
|
|EREGL
|17,98
|563.210.822
|% -3,90
|
|KRDMD
|6,92
|461.429.716
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,13
|590.585.373
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|263.847.939
|% -0,46
|
|THYAO
|14,42
|1.144.365.531
|% -1,64
|
|GARAN
|8,20
|635.670.341
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,20
|83.207.795
|% -0,83
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7186
|8,7199
|% 0,01
|
|Euro
|10,3589
|10,3650
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,0377
|12,0980
|% -0,57
|
|Frank
|9,4207
|9,4774
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3164
|2,3280
|% -0,07
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,47
|
|Altın Gr.
|498
|499
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.289
|3.376
|12,64
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|6,12
|
|Çeyrek
|797
|817
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,04
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,57
|
Seans Raporu
16:11
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16:22
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