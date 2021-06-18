***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.06.2021 16:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943086
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
18:0510,3543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0432
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05497,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,61
|Açılış
|: 497,74
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.273
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.281.534
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.735.506
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|11.579.697
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|2.254.094
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|834.141
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.025.992
|% -9,84
|
|UMPAS
|1,31
|306.108
|% -9,66
|
|THYAO
|14,52
|1.456.603.233
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,06
|1.010.117.564
|% -2,83
|
|GARAN
|8,14
|871.550.322
|% -0,61
|
|EREGL
|17,85
|719.687.539
|% -4,60
|
|KRDMD
|6,79
|571.096.321
|% -5,30
|
|EKGYO
|2,06
|1.010.117.564
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,16
|370.801.702
|% -0,46
|
|GARAN
|8,14
|871.550.322
|% -0,61
|
|THYAO
|14,52
|1.456.603.233
|% -0,95
|
|IHLGM
|1,17
|100.833.320
|% -3,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7215
|8,7232
|% 0,04
|
|Euro
|10,3468
|10,3543
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9985
|12,0587
|% -0,89
|
|Frank
|9,4089
|9,4656
|% -0,56
|
|Riyal
|2,3169
|2,3285
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|3,32
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,52
|73,52
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında