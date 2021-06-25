***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.06.2021 16:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944172
BIST
16:271.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,08
|Açılış
|: 1.414
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|Önceki Kapanış
|: 1.411
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1.415
En Düşük
1.401
16:278,7001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
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8,7087
En Düşük
8,6753
16:2710,4144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 10,3700
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|Önceki Kapanış
|: 10,3650
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10,4144
En Düşük
10,3652
16:27499,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 499,88
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|Önceki Kapanış
|: 497,05
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500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ALKA
|16,50
|4.856.341
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.094.821
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.130.435
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.607.399
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.445.551
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.503.122
|% -9,86
|
|BERA
|13,08
|153.435.795
|% -7,17
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,37
|528.193.841
|% -1,64
|
|KRDMD
|6,87
|483.613.397
|% 2,38
|
|GARAN
|8,31
|416.599.730
|% -0,36
|
|VAKFN
|12,07
|337.304.881
|% -5,56
|
|FENER
|39,36
|336.114.901
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,09
|210.438.097
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|202.187.818
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,87
|483.613.397
|% 2,38
|
|PETKM
|5,45
|274.178.162
|% 0,18
|
|GARAN
|8,31
|416.599.730
|% -0,36
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6972
|8,7001
|% -0,10
|
|Euro
|10,4108
|10,4144
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,0599
|12,1204
|% -0,25
|
|Frank
|9,4599
|9,5168
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% -0,18
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|12,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|5,00
|
|Tam
|3.291
|3.376
|4,38
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|2,12
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|0,14
|