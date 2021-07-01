***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2021 09:37
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945355
BIST
10:161.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:168,6771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0219
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6592
10:1610,3119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0150
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:16496,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,95
|Açılış
|: 496,11
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:14
|GEDIK
|8,72
|11.971.726
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|4.341.596
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|4.969.971
|% 9,89
|
|GSDDE
|6,63
|10.066.195
|% 8,69
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|KUTPO
|51,85
|1.437.956
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.101.054
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|TACTR
|29,10
|216.126
|% -7,85
|
|THYAO
|13,43
|68.963.749
|% 0,45
|
|GARAN
|8,32
|57.949.112
|% 0,24
|
|ERBOS
|125,60
|52.655.226
|% -3,53
|
|EKGYO
|1,88
|47.346.359
|% 0,53
|
|SASA
|27,70
|47.115.555
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,88
|47.346.359
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|19.858.518
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,06
|8.162.715
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,40
|16.912.294
|% -2,44
|
|GARAN
|8,32
|57.949.112
|% 0,24
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6749
|8,6774
|% -0,25
|
|Euro
|10,3056
|10,3129
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9687
|12,0287
|% -0,24
|
|Frank
|9,3483
|9,4046
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,20
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,97
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|0,07
|
Seans Raporu
10:14
daha fazla
-
10:30GSDDE
Yüzde 8.03 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 974 adet işlem
-
10:28GSDDE
Yüzde 8.36 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 474, 186 adet işlem
-
10:27GEDIK
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 937 adet işlem
-
10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 26 artarak (% 0.36 ) 1, 468
-
10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA