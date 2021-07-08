***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.07.2021 10:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948277
BIST
10:131.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.387
10:138,7152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7330
En Düşük
8,6701
10:1310,3310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0805
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3325
En Düşük
10,2314
10:13504,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 504,05
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
504,80
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:11
|TUREX
|11,57
|4.802.024
|% 9,98
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|MAKTK
|2,89
|4.547.671
|% 5,47
|
|KAPLM
|22,46
|4.853.666
|% 5,45
|
|IDGYO
|2,01
|4.481.266
|% 4,69
|
|SNGYO
|4,23
|12.071.908
|% -10,00
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|KATMR
|3,26
|18.765.833
|% -5,51
|
|SRVGY
|86,45
|4.046.697
|% -5,47
|
|SELVA
|5,99
|2.993.517
|% -5,22
|
|PETKM
|5,38
|67.513.569
|% 0,37
|
|THYAO
|13,83
|46.774.888
|% -0,14
|
|GARAN
|8,71
|46.649.618
|% -0,23
|
|EKGYO
|1,90
|40.225.666
|% 0,00
|
|KOZAL
|110,30
|23.826.483
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|40.225.666
|% 0,00
|
|PETKM
|5,38
|67.513.569
|% 0,37
|
|ODAS
|1,98
|13.034.986
|% -1,98
|
|MRGYO
|1,12
|6.795.486
|% 0,90
|
|KATMR
|3,26
|18.765.833
|% -5,51
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7160
|8,7188
|% 0,39
|
|Euro
|10,2998
|10,3066
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9610
|12,0210
|% 0,08
|
|Frank
|9,3918
|9,4484
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3172
|2,3288
|% 0,36
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,78
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,27
|