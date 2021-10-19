***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.10.2021 14:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Açıklamalar
Güncel İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971401
BIST
15:391.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,42
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.435
En Düşük
1.424
15:399,3275
En Yüksek
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|Açılış
|: 9,3130
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3743
En Düşük
9,2669
15:3910,8676
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 10,8350
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|Önceki Kapanış
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10,9317
En Düşük
10,7921
15:39533,00
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 533,00
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|Önceki Kapanış
|: 529,81
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535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:37
|FADE
|8,69
|67.587.816
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.148.178
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.006.887
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,96
|75.654.519
|% 9,11
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,97
|115.638.761
|% -7,72
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|60.306.750
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,63
|39.243.823
|% -4,75
|
|GARAN
|9,04
|1.330.325.786
|% 2,73
|
|THYAO
|14,38
|745.724.221
|% -1,30
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|FROTO
|171,00
|729.826.073
|% 2,76
|
|KRDMD
|7,25
|561.990.086
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,41
|461.066.339
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.285.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|461.066.339
|% 2,55
|
|GARAN
|9,04
|1.330.325.786
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,25
|561.990.086
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,21
|387.077.910
|% 2,56
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3212
|9,3267
|% -0,04
|
|Euro
|10,8634
|10,8684
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,8394
|12,9038
|% 0,47
|
|Frank
|10,0876
|10,1484
|% 0,22
|
|Riyal
|2,4767
|2,4891
|% -0,19
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,32
|
|Altın Gr.
|533
|534
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.528
|3.581
|27,00
|
|Tam
|3.513
|3.601
|28,47
|
|Yarım
|1.698
|1.742
|13,77
|
|Çeyrek
|852
|871
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,20
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,53
|