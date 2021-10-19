***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.10.2021 15:14
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971406
BIST
15:021.434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 16,06
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:029,3071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0237
|Açılış
|: 9,3070
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:0210,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:02533,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,38
|Açılış
|: 533,19
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|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:02
|FADE
|8,69
|67.469.215
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.101.010
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.976.663
|% 9,97
|
|MERIT
|35,08
|74.288.989
|% 9,49
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|9,01
|112.976.208
|% -7,30
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,43
|59.094.753
|% -5,45
|
|OZBAL
|16,65
|36.163.352
|% -4,64
|
|GARAN
|9,04
|1.299.770.438
|% 2,73
|
|FROTO
|171,70
|703.300.833
|% 3,19
|
|THYAO
|14,37
|676.005.851
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,26
|519.766.140
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,41
|460.450.575
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|422.591.532
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|460.450.575
|% 2,55
|
|GARAN
|9,04
|1.299.770.438
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,26
|519.766.140
|% 0,83
|
|AKBNK
|5,21
|370.868.825
|% 2,56
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3064
|9,3071
|% -0,25
|
|Euro
|10,8488
|10,8558
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,8325
|12,8968
|% 0,41
|
|Frank
|10,0873
|10,1481
|% 0,22
|
|Riyal
|2,4747
|2,4871
|% -0,27
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|16,41
|
|Altın Gr.
|533
|533
|3,09
|
|Cumhuriyet
|3.519
|3.572
|18,00
|
|Tam
|3.507
|3.595
|22,64
|
|Yarım
|1.695
|1.739
|10,95
|
|Çeyrek
|850
|870
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|7,11
|7,12
|0,15
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|0,65
|