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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

19.10.2021 15:14



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971406


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 8,69 67.469.215 % 10,00  
PRKAB 18,92 51.101.010 % 10,00  
DOBUR 32,64 4.976.663 % 9,97  
MERIT 35,08 74.288.989 % 9,49  
KSTUR 289,90 828.473 % 9,35  
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15:02 Alış Satış %  
Dolar 9,3064 9,3071 % -0,25  
Euro 10,8488 10,8558 % 0,05  
Sterlin 12,8325 12,8968 % 0,41  
Frank 10,0873 10,1481 % 0,22  
Riyal 2,4747 2,4871 % -0,27  
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15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 16,41  
Altın Gr. 533 533 3,09  
Cumhuriyet 3.519 3.572 18,00  
Tam 3.507 3.595 22,64  
Yarım 1.695 1.739 10,95  
Çeyrek 850 870 5,48  
Gümüş.Ons 23,85 23,89 0,68  
Gümüş Gr. 7,11 7,12 0,15  
B. Petrol 84,98 84,98 0,65  
Seans Raporu 15:02
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