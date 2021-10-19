***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.10.2021 15:19
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971408
BIST
15:311.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,25
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:319,3183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0125
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:3110,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0140
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:31533,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,33
|Açılış
|: 533,14
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:31
|FADE
|8,69
|67.563.232
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.147.800
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.006.789
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|35,00
|75.486.290
|% 9,24
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,97
|115.035.575
|% -7,72
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|60.034.673
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,72
|39.003.104
|% -4,24
|
|GARAN
|9,02
|1.325.670.135
|% 2,50
|
|THYAO
|14,37
|739.058.652
|% -1,37
|
|FROTO
|171,10
|725.506.864
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,25
|560.760.718
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,41
|460.952.104
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.199.400
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|460.952.104
|% 2,55
|
|GARAN
|9,02
|1.325.670.135
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,25
|560.760.718
|% 0,69
|
|AKBNK
|5,21
|386.285.984
|% 2,56
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3158
|9,3183
|% -0,13
|
|Euro
|10,8345
|10,8647
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,8349
|12,8992
|% 0,43
|
|Frank
|10,0845
|10,1452
|% 0,19
|
|Riyal
|2,4758
|2,4882
|% -0,23
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,32
|
|Altın Gr.
|533
|534
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.528
|3.581
|27,00
|
|Tam
|3.513
|3.601
|28,47
|
|Yarım
|1.698
|1.742
|13,77
|
|Çeyrek
|852
|871
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,20
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|0,53
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:45VKFYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 998, 763 adet işlem
-
15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 59 artarak (% 0.96 ) 1, 538
-
15:44
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, FROTO
-
15:43BIOEN
Yüzde 4.72 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 651, 079 adet işlem
-
15:42GWIND
Yüzde 4.65 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 030, 615 adet işlem