***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.10.2021 16:14
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971436
BIST
17:261.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
17:269,3219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0089
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
17:2610,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
17:26531,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,39
|Açılış
|: 531,20
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler17:26
|PRKAB
|18,92
|51.484.916
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|68.892.620
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,02
|10.634.271
|% 9,99
|
|DOBUR
|32,64
|5.061.461
|% 9,97
|
|HURGZ
|2,17
|29.901.463
|% 9,60
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,84
|129.155.434
|% -9,05
|
|FLAP
|2,40
|64.544.991
|% -6,61
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|AKFGY
|5,60
|25.878.810
|% -4,27
|
|GARAN
|9,04
|1.578.433.712
|% 2,73
|
|THYAO
|14,37
|907.402.647
|% -1,37
|
|FROTO
|171,20
|828.323.295
|% 2,88
|
|KRDMD
|7,22
|652.023.861
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,42
|472.308.871
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|462.000.534
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|472.308.871
|% 2,98
|
|GARAN
|9,04
|1.578.433.712
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,22
|652.023.861
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,22
|449.071.580
|% 2,76
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3180
|9,3219
|% -0,10
|
|Euro
|10,8433
|10,8507
|% 0,00
|
|Sterlin
|12,8234
|12,8877
|% 0,34
|
|Frank
|10,0874
|10,1482
|% 0,22
|
|Riyal
|2,4763
|2,4887
|% -0,21
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,02
|
|Altın Gr.
|532
|532
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,05
|
Seans Raporu
17:26
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17:39XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 12, 942.00 milyon TL de
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17:38TLMAN
Yüzde 8.43 oranında artışla 33.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 915, 758 adet işlem
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17:37KARYE
Yüzde 8.51 oranında artışla 16.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 377, 037 adet işlem
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17:36GWIND
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 405, 133 adet işlem
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17:35KARYE
Yüzde 8.06 oranında artışla 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 244, 935 adet işlem