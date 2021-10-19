***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.10.2021 16:31
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971440
BIST
17:511.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
17:519,3207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0101
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
17:5110,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0073
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
17:51530,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,05
|Açılış
|: 530,86
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler17:51
|FADE
|8,69
|68.925.816
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.565.478
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.131.246
|% 9,97
|
|DMSAS
|7,34
|47.373.076
|% 9,72
|
|HURGZ
|2,17
|31.322.928
|% 9,60
|
|CEOEM
|8,75
|142.424.790
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|FLAP
|2,37
|66.844.607
|% -7,78
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|YEOTK
|68,70
|123.218.826
|% -4,38
|
|GARAN
|9,05
|1.690.641.173
|% 2,84
|
|THYAO
|14,35
|1.009.337.070
|% -1,51
|
|FROTO
|170,30
|849.848.503
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,21
|680.119.891
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,41
|534.437.860
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,93
|514.475.071
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,41
|534.437.860
|% 2,55
|
|GARAN
|9,05
|1.690.641.173
|% 2,84
|
|KRDMD
|7,21
|680.119.891
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,23
|478.758.835
|% 2,95
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3149
|9,3207
|% -0,11
|
|Euro
|10,8521
|10,8580
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,8165
|12,8807
|% 0,29
|
|Frank
|10,0733
|10,1339
|% 0,08
|
|Riyal
|2,4764
|2,4888
|% -0,20
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|7,57
|
|Altın Gr.
|531
|531
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,21
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|0,03
|