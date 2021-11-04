***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.11.2021 09:28
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974635
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
0
En Düşük
0
18:059,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0552
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
18:0511,2465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0459
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
18:05552,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 4,22
|Açılış
|: 552,71
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,17
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6899
|9,6959
|% 0,57
|
|Euro
|11,2323
|11,2465
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,2232
|13,2895
|% 0,53
|
|Frank
|10,5913
|10,6551
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5801
|2,5930
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,67
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,03
|
|B. Petrol
|81,50
|81,50
|-0,49
|