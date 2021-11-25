***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.11.2021 16:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979621
BIST
16:111.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.807
16:1112,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1217
|Açılış
|: 11,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
16:1113,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1667
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
16:11692,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 8,84
|Açılış
|: 692,37
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TRILC
|11,88
|247.604.252
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.201.419
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.090.665
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|30.392.944
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.916.316
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,10
|8.781.681
|% -8,60
|
|DITAS
|25,66
|99.227.084
|% -6,49
|
|SASA
|38,66
|2.236.897.675
|% 0,57
|
|PETKM
|7,67
|1.858.149.602
|% -3,40
|
|ASELS
|21,26
|1.579.116.004
|% 1,24
|
|GARAN
|11,79
|1.346.860.656
|% -0,34
|
|KRDMD
|8,65
|1.147.161.326
|% -1,48
|
|PETKM
|7,67
|1.858.149.602
|% -3,40
|
|YKBNK
|3,43
|638.965.392
|% -1,15
|
|VAKBN
|4,12
|577.826.422
|% 3,52
|
|KRDMD
|8,65
|1.147.161.326
|% -1,48
|
|AKBNK
|6,93
|886.306.314
|% -0,72
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9938
|11,9994
|% 0,94
|
|Euro
|13,4719
|13,4852
|% 1,17
|
|Sterlin
|15,9420
|16,0220
|% 0,90
|
|Frank
|12,8102
|12,8874
|% 1,04
|
|Riyal
|3,1921
|3,2081
|% 1,04
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,04
|
|Altın Gr.
|690
|690
|6,19
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|0,00
|
|Tam
|4.517
|4.636
|-11,54
|
|Yarım
|2.183
|2.242
|-5,59
|
|Çeyrek
|1.095
|1.121
|-2,79
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,11
|0,11
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|0,06
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
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16:23PGSUS
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 98.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 278, 635 adet işlem
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16:22PETKM
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 015, 591 adet işlem
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16:21XU100
Endeks 1, 810 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 24, 278.00 milyon TL de
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16:21SELVA
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 911 adet işlem
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16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, TTKOM