***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2022 16:30
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988661
BIST
17:461.946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 19,51
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
17:4613,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3168
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
17:4615,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3219
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
17:46775,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 16,42
|Açılış
|: 775,40
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CRFSA
|46,22
|5.852.608
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|BFREN
|1.192,00
|69.064.803
|% 9,96
|
|ELITE
|27,20
|67.320.620
|% 9,94
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,54
|84.536.935
|% -6,55
|
|MAALT
|274,20
|9.358.019
|% -6,38
|
|KUYAS
|5,25
|18.949.992
|% -6,08
|
|MEDTR
|48,26
|43.902.904
|% -4,62
|
|THYAO
|22,50
|2.970.906.619
|% 3,02
|
|EREGL
|29,76
|2.032.583.849
|% 1,78
|
|GARAN
|11,41
|1.942.422.102
|% -0,44
|
|SASA
|55,10
|1.861.521.966
|% 3,47
|
|SISE
|14,01
|1.446.855.682
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,43
|1.041.198.851
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,23
|562.739.180
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,60
|105.623.849
|% 5,26
|
|GARAN
|11,41
|1.942.422.102
|% -0,44
|
|THYAO
|22,50
|2.970.906.619
|% 3,02
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3581
|13,3851
|% 2,42
|
|Euro
|15,0923
|15,1237
|% 2,17
|
|Sterlin
|17,9881
|18,0783
|% 2,23
|
|Frank
|14,4967
|14,5841
|% 2,11
|
|Riyal
|3,5408
|3,5585
|% 1,79
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|8,16
|
|Altın Gr.
|774
|774
|15,08
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,19
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|0,95
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında