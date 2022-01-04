***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2022 16:30
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988665
BIST
17:471.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 21,20
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
17:4713,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3168
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
17:4715,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3219
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
17:47775,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 16,70
|Açılış
|: 775,40
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler17:45
|CRFSA
|46,22
|5.852.608
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|ELITE
|27,20
|67.313.493
|% 9,94
|
|KRSTL
|3,10
|57.552.399
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,22
|18.897.018
|% -6,62
|
|BAGFS
|16,58
|84.160.186
|% -6,33
|
|MEDTR
|48,20
|43.705.392
|% -4,74
|
|MAALT
|279,10
|9.022.799
|% -4,71
|
|THYAO
|22,48
|2.955.645.022
|% 2,93
|
|EREGL
|29,72
|2.026.900.800
|% 1,64
|
|GARAN
|11,41
|1.937.036.654
|% -0,44
|
|SASA
|54,90
|1.849.720.583
|% 3,10
|
|SISE
|13,98
|1.443.527.965
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,42
|1.001.812.625
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,23
|559.783.384
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,60
|105.420.782
|% 5,26
|
|GARAN
|11,41
|1.937.036.654
|% -0,44
|
|THYAO
|22,48
|2.955.645.022
|% 2,93
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3200
|13,3785
|% 2,37
|
|Euro
|15,0146
|15,1163
|% 2,12
|
|Sterlin
|17,9332
|18,0232
|% 1,92
|
|Frank
|14,4495
|14,5365
|% 1,77
|
|Riyal
|3,5315
|3,5492
|% 1,53
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|8,83
|
|Altın Gr.
|774
|774
|15,08
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,18
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|0,90
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında