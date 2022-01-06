***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.01.2022 10:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989207
BIST
11:432.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.993
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|Önceki Kapanış
|: 2.005
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2.022
En Düşük
1.978
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
13,4921
11:4315,3947
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|Önceki Kapanış
|: 794,86
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804,05
En Düşük
788,10
BIST En Aktif Hisseler11:43
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.029.682
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|KIMMR
|3,45
|66.584.020
|% 6,48
|
|RALYH
|12,76
|41.582.239
|% 6,24
|
|ELITE
|22,04
|44.843.558
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,35
|42.789.969
|% -6,01
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MARKA
|4,05
|1.542.564
|% -4,71
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|THYAO
|24,92
|1.221.074.329
|% 4,27
|
|EREGL
|30,76
|990.742.042
|% -0,32
|
|SISE
|14,62
|756.183.821
|% 1,46
|
|KRDMD
|10,28
|660.923.240
|% -0,19
|
|PETKM
|9,10
|617.678.525
|% 2,94
|
|PETKM
|9,10
|617.678.525
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,48
|230.641.470
|% -0,85
|
|KRDMD
|10,28
|660.923.240
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,29
|138.948.337
|% 0,00
|
|ODAS
|1,37
|74.588.397
|% -0,72
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5762
|13,6040
|% -0,47
|
|Euro
|15,3366
|15,3947
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,4022
|18,4945
|% -0,25
|
|Frank
|14,8240
|14,9133
|% 0,03
|
|Riyal
|3,6284
|3,6466
|% 0,09
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-11,46
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.250
|5.387
|15,75
|
|Yarım
|2.537
|2.606
|7,62
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|3,81
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,16
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|-0,39
|