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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

06.01.2022 10:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Izahname ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989207


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Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.250 5.387 15,75  
Yarım 2.537 2.606 7,62  
Çeyrek 1.273 1.303 3,81  
Gümüş.Ons 22,25 22,28 -0,47  
Gümüş Gr. 9,83 9,84 -0,16  
B. Petrol 80,41 80,41 -0,39  
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