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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

21.01.2022 11:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995561


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 9,58 7.363.887 % 9,99  
KGYO 6,83 22.777.207 % 9,46  
EDATA 24,02 22.037.149 % 9,28  
EKIZ 8,39 2.112.482 % 7,98  
LIDFA 4,78 36.824.539 % 7,42  
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13:54 Alış Satış %  
Dolar 13,4105 13,4168 % 0,30  
Euro 15,2032 15,2200 % 0,50  
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Frank 14,6443 14,7325 % 0,99  
Riyal 3,5641 3,5819 % 0,34  
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13:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -4,11  
Altın Gr. 791 791 1,03  
Cumhuriyet 5.242 5.321 -23,00  
Tam 5.218 5.350 -23,62  
Yarım 2.522 2.588 -11,43  
Çeyrek 1.265 1.294 -5,71  
Gümüş.Ons 24,39 24,41 -0,05  
Gümüş Gr. 10,53 10,54 0,03  
B. Petrol 87,12 87,12 -1,26  
Seans Raporu 13:54
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