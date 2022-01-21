***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.01.2022 11:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995561
BIST
13:562.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,81
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.992
13:5613,4252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0485
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
13:5615,2160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0720
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
13:56791,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,03
|Açılış
|: 791,02
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler13:54
|SANEL
|9,58
|7.363.887
|% 9,99
|
|KGYO
|6,83
|22.777.207
|% 9,46
|
|EDATA
|24,02
|22.037.149
|% 9,28
|
|EKIZ
|8,39
|2.112.482
|% 7,98
|
|LIDFA
|4,78
|36.824.539
|% 7,42
|
|AKFGY
|5,26
|179.743.382
|% -9,93
|
|UZERB
|60,90
|363.353
|% -7,73
|
|ATSYH
|9,64
|505.107
|% -7,31
|
|EMNIS
|28,04
|597.900
|% -6,91
|
|ISBIR
|52,00
|199.150
|% -4,94
|
|THYAO
|27,68
|1.471.747.980
|% -1,49
|
|KRDMD
|12,44
|1.179.638.225
|% -1,66
|
|PETKM
|8,88
|801.818.627
|% 0,23
|
|GARAN
|11,93
|750.646.603
|% -0,08
|
|SISE
|13,91
|703.651.290
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,02
|628.302.504
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|276.466.415
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,44
|1.179.638.225
|% -1,66
|
|PETKM
|8,88
|801.818.627
|% 0,23
|
|TSKB
|1,55
|133.257.712
|% -0,64
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4105
|13,4168
|% 0,30
|
|Euro
|15,2032
|15,2200
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,1414
|18,2324
|% 0,19
|
|Frank
|14,6443
|14,7325
|% 0,99
|
|Riyal
|3,5641
|3,5819
|% 0,34
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-4,11
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,03
|
|Cumhuriyet
|5.242
|5.321
|-23,00
|
|Tam
|5.218
|5.350
|-23,62
|
|Yarım
|2.522
|2.588
|-11,43
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|-5,71
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,03
|
|B. Petrol
|87,12
|87,12
|-1,26
|