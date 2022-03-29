***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.03.2022 10:38
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Spk onaylı İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013619
BIST
11:502.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 15,58
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.189
En Düşük
2.182
11:5014,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0307
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8461
En Düşük
14,7891
11:5016,3014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0233
|Açılış
|: 16,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3400
En Düşük
16,2656
11:50913,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,77
|Açılış
|: 913,04
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ULUSE
|93,65
|1.125.111
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.455.869
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,57
|887.799.450
|% 7,95
|
|CEOEM
|15,93
|38.404.248
|% -9,95
|
|PSGYO
|15,64
|75.621.531
|% -9,33
|
|PKENT
|229,90
|25.339.110
|% -6,73
|
|PENGD
|3,71
|26.672.083
|% -4,13
|
|MIPAZ
|5,76
|5.700.554
|% -4,00
|
|THYAO
|29,38
|905.459.431
|% 1,10
|
|KARSN
|5,57
|887.799.450
|% 7,95
|
|SISE
|14,53
|671.549.977
|% 2,32
|
|KRDMD
|15,25
|628.306.042
|% 0,66
|
|ODAS
|1,91
|424.775.856
|% 6,11
|
|ODAS
|1,91
|424.775.856
|% 6,11
|
|KARSN
|5,57
|887.799.450
|% 7,95
|
|ZOREN
|1,86
|204.771.248
|% 7,51
|
|EKGYO
|2,40
|267.935.441
|% 2,56
|
|SISE
|14,53
|671.549.977
|% 2,32
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8335
|14,8461
|% 0,21
|
|Euro
|16,2906
|16,3014
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,3386
|19,4355
|% 0,01
|
|Frank
|15,7753
|15,8704
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9418
|3,9616
|% 0,15
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-8,56
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.138
|-68,00
|
|Tam
|6.020
|6.170
|-67,60
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|-32,70
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,35
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,45
|