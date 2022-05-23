***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.05.2022 17:41
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031847
BIST
17:382.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,17
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:3815,7343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1385
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:3816,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:38939,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,48
|Açılış
|: 939,08
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
938,53
BIST En Aktif Hisseler17:36
|KAPLM
|72,60
|19.258.073
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|6.798.001
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.390.380
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.502.273
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.524.243
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.219.933
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,10
|26.612.877
|% -9,42
|
|OZRDN
|9,26
|2.316.381
|% -7,40
|
|POLTK
|653,00
|34.253.114
|% -7,11
|
|THYAO
|43,10
|3.170.520.722
|% 0,56
|
|GARAN
|15,34
|2.873.680.361
|% -5,60
|
|ASELS
|23,50
|2.131.002.541
|% 3,16
|
|SISE
|19,39
|1.924.708.916
|% -0,15
|
|SAHOL
|19,68
|1.525.484.662
|% -0,30
|
|SKBNK
|1,29
|533.644.122
|% 7,50
|
|YKBNK
|4,40
|1.223.693.408
|% 1,62
|
|KARSN
|5,87
|1.259.156.672
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,58
|518.764.754
|% -1,90
|
|GARAN
|15,34
|2.873.680.361
|% -5,60
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7071
|15,7239
|% -0,94
|
|Euro
|16,7555
|16,7819
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,7550
|19,8540
|% -0,06
|
|Frank
|16,2583
|16,3562
|% 0,24
|
|Riyal
|4,1894
|4,2104
|% -0,70
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|8,15
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,20
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,33
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51DAGHL
Yüzde 9.71 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 498 adet işlem
-
17:50DAPGM
Yüzde 5.25 oranında artışla 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 706, 125 adet işlem
-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASELS, KCHOL
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 38 artarak (% 0.21 ) 2, 129
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, LIDFA, MZHLD, DERHL, INTEM, PRKAB