***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.06.2022 18:49
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onaylı izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039239
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,2923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0602
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2626
18:0518,2551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0228
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
18:051.021,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.021,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2683
|17,2923
|% -0,35
|
|Euro
|18,2340
|18,2551
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,2670
|21,3737
|% 0,37
|
|Frank
|18,1112
|18,2203
|% 0,88
|
|Riyal
|4,6112
|4,6344
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|6,86
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.779
|6.890
|28,00
|
|Yarım
|3.328
|3.370
|14,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.684
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,13
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında