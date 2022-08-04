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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

04.08.2022 14:40
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK Onaylı Güncel İzahname Ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051806


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OBASE 12,70 1.028.776 % 9,96  
CEMTS 35,34 230.153.880 % 9,96  
EMNIS 37,52 574.099 % 9,96  
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Altın Ons 1.785 1.785 19,97  
Altın Gr. 1.030 1.030 12,64  
Cumhuriyet 6.868 6.972 80,00  
Tam 6.909 6.958 55,00  
Yarım 3.366 3.402 27,00  
Çeyrek 1.688 1.700 13,00  
Gümüş.Ons 20,34 20,36 0,29  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,16  
B. Petrol 96,72 96,72 -0,06  
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