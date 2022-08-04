***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.08.2022 14:40
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Onaylı Güncel İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051806
BIST
14:472.726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 41,44
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
14:4717,9693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
14:4718,3121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0700
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
14:471.030,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.030,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.030,38
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler14:45
|KLMSN
|14,31
|46.873.484
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.396.270
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.028.776
|% 9,96
|
|CEMTS
|35,34
|230.153.880
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|AKSUE
|33,08
|19.647.710
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|76.372.344
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|TURGG
|220,00
|29.675.935
|% -9,17
|
|THYAO
|56,20
|3.210.235.308
|% 2,18
|
|HEKTS
|38,18
|2.248.580.831
|% 7,49
|
|SISE
|23,72
|1.369.602.753
|% 1,89
|
|KARSN
|7,44
|1.232.296.114
|% 5,23
|
|SASA
|50,75
|903.485.805
|% 1,83
|
|TSKB
|2,93
|735.534.897
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|718.362.791
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,07
|893.172.167
|% 3,05
|
|KARSN
|7,44
|1.232.296.114
|% 5,23
|
|SKBNK
|2,01
|297.161.644
|% 9,84
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9599
|17,9692
|% 0,23
|
|Euro
|18,2964
|18,3172
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,6573
|21,7659
|% -0,24
|
|Frank
|18,6293
|18,7415
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,30
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|19,97
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,64
|
|Cumhuriyet
|6.868
|6.972
|80,00
|
|Tam
|6.909
|6.958
|55,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,36
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,16
|
|B. Petrol
|96,72
|96,72
|-0,06
|